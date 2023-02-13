В Нью-Йорке грузовой автомобиль сбил восемь человек, выехав на тротуар. Случилось это утром, водителя сразу же задержали. Автомобиль принадлежит логистической компании U-Haul.

В Нью-Йорке грузовик протаранил людей на тротуаре. Видео © Twitter / ReadyAlerts

"Восемь человек, по сообщениям, сбиты. Двое находятся в критическом состоянии, состояние ещё двоих оценивается как серьёзное, четверо получили незначительны травмы", — сообщила местным СМИ шеф полиции города Кишант Сюэл.

По её словам, признаков террористического акта в действиях водителя не усматривается. По данным газеты New York Post, при задержании мужчина заявил полицейским, что хочет своей смерти. По предварительным данным, в 2019 году у него была одна стычка со стражами в ходе инцидента, связанного с психическими проблемами.