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13 февраля, 19:55

В Нью-Йорке грузовик протаранил людей на тротуаре

Грузовик выехал на тротуар и сбил восемь человек в Нью-Йорке

В Нью-Йорке грузовой автомобиль сбил восемь человек, выехав на тротуар. Случилось это утром, водителя сразу же задержали. Автомобиль принадлежит логистической компании U-Haul.

В Нью-Йорке грузовик протаранил людей на тротуаре. Видео © Twitter / ReadyAlerts

"Восемь человек, по сообщениям, сбиты. Двое находятся в критическом состоянии, состояние ещё двоих оценивается как серьёзное, четверо получили незначительны травмы", сообщила местным СМИ шеф полиции города Кишант Сюэл.

По её словам, признаков террористического акта в действиях водителя не усматривается. По данным газеты New York Post, при задержании мужчина заявил полицейским, что хочет своей смерти. По предварительным данным, в 2019 году у него была одна стычка со стражами в ходе инцидента, связанного с психическими проблемами.

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Обложка ©

Twitter / ReadyAlerts

Андрей Григорьев
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