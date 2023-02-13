В Белом доме отреагировали на утверждения, что Россия хочет навредить Молдавии
Кирби: США не подтверждают сообщения, что Россия намерена дестабилизировать Молдавию
Утверждения молдавских властей о том, что Россия якобы намерена дестабилизировать ситуацию в республике, власти США не могут подтвердить. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
"Я отмечу, что эти сообщения вызывают глубокую озабоченность", — сказал Кирби, комментируя утверждения президента Молдавии Майи Санду на брифинге для журналистов.
Он также заверил, что "народ и правительство Молдавии" в полной поддержке. А вот на вопрос о том, есть ли у американской администрации какие-либо подтверждения слов Санду, Кирби ответил отрицательно.
"Я не знаю о каком-либо независимом подтверждении", — сказал Кирби.
Как писал ранее Лайф, Санду заявила, что в Молдавии якобы готовились попытки изменить конституционный строй, в связи с чем она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.
Flickr / The White House