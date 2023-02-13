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13 февраля, 20:38

В Белом доме отреагировали на утверждения, что Россия хочет навредить Молдавии

Кирби: США не подтверждают сообщения, что Россия намерена дестабилизировать Молдавию

Утверждения молдавских властей о том, что Россия якобы намерена дестабилизировать ситуацию в республике, власти США не могут подтвердить. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Я отмечу, что эти сообщения вызывают глубокую озабоченность", — сказал Кирби, комментируя утверждения президента Молдавии Майи Санду на брифинге для журналистов.

Он также заверил, что "народ и правительство Молдавии" в полной поддержке. А вот на вопрос о том, есть ли у американской администрации какие-либо подтверждения слов Санду, Кирби ответил отрицательно.

"Я не знаю о каком-либо независимом подтверждении", — сказал Кирби.

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Как писал ранее Лайф, Санду заявила, что в Молдавии якобы готовились попытки изменить конституционный строй, в связи с чем она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.

Обложка ©

Flickr / The White House

Арина Родионова
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