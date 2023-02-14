Госдеп объяснил свои рекомендации американцам уезжать из России

Рекомендации гражданам США покинуть Россию и воздержаться от дальнейших поездок в эту страну не новые. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя соответствующую публикацию Посольства США.

"Это не некие новые рекомендации. Мы уже несколько месяцев предупреждаем американцев, что им не следует посещать Россию, а тех, кто находится в России, предупреждали о том, что <...> им следует немедленно уехать", — сказал он журналистам.

Как добавил Прайс, рекомендации опубликовали с некоторыми дополнениями, они касаются, в частности, тех, у кого двойное гражданство.