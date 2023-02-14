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13 февраля, 21:47
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Госдеп объяснил свои рекомендации американцам уезжать из России

Представитель Госдепа Прайс назвал не новыми рекомендации американцам покинуть Россию

Рекомендации гражданам США покинуть Россию и воздержаться от дальнейших поездок в эту страну не новые. Об этом заявил на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, комментируя соответствующую публикацию Посольства США.

"Это не некие новые рекомендации. Мы уже несколько месяцев предупреждаем американцев, что им не следует посещать Россию, а тех, кто находится в России, предупреждали о том, что <...> им следует немедленно уехать", — сказал он журналистам.

Как добавил Прайс, рекомендации опубликовали с некоторыми дополнениями, они касаются, в частности, тех, у кого двойное гражданство.

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Напомним, ранее Посольство США обратилось к согражданам с просьбой в ближайшее время покинуть Россию. В дипмиссии заявили, что американцев якобы могут лишить доступа к консульской помощи или задержать. Аналогичное сообщение Посольство США публиковало 28 сентября 2022 года.

Андрей Григорьев
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