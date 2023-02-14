"Где застанут чувства": Россияне рассказали, где они дома чаще занимаются сексом

Чаще всего дома россияне занимаются сексом в спальне, но далеко не только там. Это показал анонимный опрос, проведённый российским мебельным брендом Mr.Doors. В нём приняли участие 500 человек. Лайф ознакомился с результатами.

Согласно им, предаются любовным утехам чаще в спальне свыше 67% респондентов. На второй строчке — зона кухни, где чувства обычно полыхают у 15% опрошенных. На третьей позиции оказались гостиная и кабинет — по 5%. Некоторые же заявили, что среди предложенных вариантов ответа нет подходящего для них. Кто-то предлагал свои варианты, в том числе "везде" и "где застанут чувства".

По словам профессионального психолога и автора ютуб-канала "Пора к психологу" Оксаны Козыревой, выбор места в квартире, где заняться любовью, обусловлен двумя факторами: площадью квартиры и фантазиями наших сограждан.

"Спальня — это классика. Как правило, единственная комната в квартире, которая закрывается, можно почувствовать себя там более расслабленно. И, уверена, этот вариант больше выбирают пары, которые давно вместе. Когда важна не только яркость впечатлений, но и комфорт. Или трудоголики, перегруженные бытом родители, которые в спальне упали — и хорошо, если ещё секс случится", — отметила психолог.

А вот кухня, по мнению Оксаны Козыревой, — выбор, продвигаемый американским кинематографом. Всё потому, что кухни в США имеют большие размеры, на семиметровой же в хрущёвке личного пространства влюблённым едва ли будет хватать. Неизменный плюс кухни в качестве выбора места для интима — эффект неожиданности и возможность заняться сексом там, где это вроде как не принято. По мнению психолога, такой вариант выбирают пары, которые переживают ренессанс отношений.

"Кабинет — это для эстетов. Во-первых, если в квартире или доме есть место для отдельного кабинета — это уже здорово. И тут всегда будет будоражить фантазия о каком-то серьёзном, деловом, интеллектуальном пространстве, в котором на контрасте можно заняться чем-то более легкомысленным и горячим. Контрасты всегда волнуют. Гостиная — это не самый популярный вариант, поскольку обычно место проходное, сразу заметное с порога, не каждый там сможет расслабиться. Тем не менее, задержавшись там на диване при просмотре фильма, расслабившись в уюте, очень даже могут разыграться фантазии", — добавила психолог.

По её мнению, одна из проблем российских семей — это маленькие площади квартир, где "смазываются" все границы, мало личного пространства. В связи с этим психолог порекомендовала перед тем, как предаваться страсти, поставить замок хотя бы на одну дверь и озаботиться вопросом шумоизоляции.