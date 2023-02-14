Учёные объяснили, почему море отошло от берегов у Стамбула
В районе Стамбула из-за перепадов давления внезапно отступило Мраморное море
Жителей Стамбула встревожило природное явление: 13 февраля Мраморное море внезапно отступило от берега в районе Авджылар на 15–20 метров. Учёные же говорят, что поводов для беспокойства нет: с сейсмической активностью это никак не связано.
Мраморное море отступило от берегов на 15–20 метров. Видео © Ютуб-канал Simashaber
Как пишет турецкое издание Iha, в Обсерватории Кандилли рассказали, что это метеорологическое явление вызвано перепадами давления и никак не связано с землетрясениями.
На кадрах, снятых с дрона и опубликованных в Сети, видно, что вода отступила на значительное расстояние, обнажив песок и даже кое-где скалы.
Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение — магнитудой 7,7. Власти республики сравнили его мощность с взрывом 500 атомных бомб. По последним данным, число погибших превысило 29 тысяч.
Кадр из видео © Ютуб-канал Simashaber