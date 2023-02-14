Учёные объяснили, почему море отошло от берегов у Стамбула

Жителей Стамбула встревожило природное явление: 13 февраля Мраморное море внезапно отступило от берега в районе Авджылар на 15–20 метров. Учёные же говорят, что поводов для беспокойства нет: с сейсмической активностью это никак не связано.

Мраморное море отступило от берегов на 15–20 метров. Видео © Ютуб-канал Simashaber

Как пишет турецкое издание Iha, в Обсерватории Кандилли рассказали, что это метеорологическое явление вызвано перепадами давления и никак не связано с землетрясениями.