Учёные нашли возможную причину появления "супербактерий" на Ближнем Востоке

Появление на Ближнем Востоке "супербактерий", которые не подвержены действию антибиотиков, может быть связано с вторжением Америки в Ирак в 2003 году и последующими боевыми действиями. Об этом говорится в научной статье, опубликованной в журнале BMJ Global Health.

"Разрушенная здравоохранительная инфраструктура, неправильное применение терапии в полевых условиях, высокий уровень загрязнения природы и тел пациентов ионами тяжёлых металлов, антисанитария и другие последствия войны привели к резкому распространению "супербактерий" сначала по Ираку, а затем по всему региону и миру в целом", — заявили учёные.

По их данным, за последние 20 лет биологи обнаружили несколько десятков штаммов таких микробов. "Супербактерии" возникают из-за массового нецелевого использования антибиотиков не только в медицине, но и в разведении животных. В итоге лекарства попадают в природные экосистемы с городскими и промышленными стоками.