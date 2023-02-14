Россиянам объяснили, как оценить ущерб смартфону после его падения

Целый ряд факторов влияет на характер повреждений, которые может получить смартфон при падении. Даже если после удара он не включается, это не всегда говорит о полном выходе из строя. Так, например, устройство может выпасть из кармана и повредить материнскую плату, а может удариться об асфальт с высоты третьего этажа и продолжать работать. Об этом рассказал эксперт телекоммуникационной компании Yota Григорий Лысенко. Он уточнил, что всё зависит от поверхности, на которую уронили смартфон, его корпуса, наличия чехла или защитного стекла.

"Бывают случаи, когда после падения смартфон выключается и не реагирует на попытки его "оживить". Это не значит, что он "умер", — он мог просто зависнуть. Попробуйте принудительно загрузить устройство с помощью аппаратных клавиш. У любого смартфона есть набор клавиш, которые можно зажать — и смартфон перезагрузится", — посоветовал Лысенко в интервью радио Sputnik.

Он перечислил компоненты смартфона, наиболее подверженные риску. Например, если устройство упало с высоты одного или полутора метров на кафель, плитку или асфальт, могут повредиться экран, корпус, камера и вспышка, материнская плата, датчик приближения и освещённости, модули Wi-Fi и Bluetooth, слот сим-карты, разъёмы для зарядки и наушников. Эксперт рекомендовал обследовать смартфон на предмет дефектов. Если невозможно им пользоваться, надо идти в сервисный центр. Если на экране или корпусе просто появились царапины и сколы, обращаться туда нет необходимости, считает специалист.

Иногда, отметил он, проблема может всплыть через неделю или через месяц. Тогда при последующей сдаче в ремонт нужно будет об этом сказать. А изначально эксперт предложил провести несколько тестов. Например, если выйдут из строя датчики приближения и освещённости, экран не будет гаснуть при разговоре и загораться, когда вы берёте его со стола.

"Динамик может шуметь, шуршать или, наоборот, не издавать никаких звуков. Следует проверить громкую связь, сделать несколько звонков. Модули Wi-Fi и Bluetooth проверяются переподключением девайса к сети. Чтобы проверить разъём для зарядки, посмотрите, сколько времени теперь заряжается устройство", — порекомендовал Лысенко.