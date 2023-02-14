"Живём — мучаемся": В Комсомольске-на-Амуре появился "собачий царь"

Жителей Комсомольска-на-Амуре терроризирует "собачий царь". Так называют 80-летнего Анатолия, питомцы которого стаей гуляют в центре города и нападают на людей. У него во дворе проживает не менее 10 собак. По словам соседей, стерилизовать животных он запретил.

Свора собак в Комсомольске-на-Амуре. Видео © Телеграм-канал Amur Mash

"Живём — мучаемся с этим соседом, потому что собак очень много, трудно сосчитать. Кошек... У меня лично кошку задрали, у соседей кошек всех передрали тут. Ну, кошки ладно, стали бросаться сейчас — невозможно выйти на улицу, в переулок невозможно выйти", — рассказала соседка "собачьего царя" телеграм-каналу Amur Mash.

По её словам, псы пенсионера загадили переулок, пугают людей. Местные жители даже приготовили пруты и воткнули их в снег на территории, где бегают собаки, чтобы от них защищаться. В случае если всё-таки звери сильно лают, говорит соседка Валентина, она берёт лопату и выходит спасать.

Люди рассказывают, что детей не выпускают на улицу из-за страха за их безопасность. Псы бегут за ребятишками и даже набрасываются на них. Жуткую историю поведал ещё один житель: его собаку свора вытащила из-под калитки за лапу, а затем растерзала. Соседи обращались и в полицию, и в прокуратуру, но пока результата нет.