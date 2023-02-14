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14 февраля, 02:39

В Турции предложили запретить иностранцам покупать недвижимость

T24: В Турции оппозиция предложила запретить продажу недвижимости иностранцам

Оппозиционные политики Турции призвали ввести в стране запрет на продажу недвижимости иностранцам. Поводом стали последствия разрушительного землетрясения: людям, лишившимся крова, оказалось непросто найти новое жильё. Об этом сообщает газета T24.

На рынке недвижимости ещё до землетрясения сказалось несколько факторов: высокий спрос на жильё со стороны иностранцев, падение курса лиры, введение льготной ипотеки. Всё это только за январь подняло стоимость недвижимости в стране на 8–10%.

"Наряду с повышением арендной платы продолжающаяся проблема размещения жертв землетрясения вновь обратила взоры на продажу недвижимости иностранцам. Председатель Хорошей партии (İyi parti) Мераль Акшенер, проводившая в выходные инспекцию в провинции Хатай, обратила внимание на эту проблему и призвала запретить продажу земли и недвижимости иностранцам", — говорится в материале издания.

Согласно его данным, в прошлом году в Турции иностранцы купили на 13% больше недвижимости, чем в 2021-м. В зарубежную собственность ушло 75 185 объектов.

Чаще всего недвижимость в стране покупали россияне (17 143 объекта), иранцы (9023), иракцы (6409), немцы (3211) и украинцы (2593).

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Напомним, в Турции 6 февраля произошло сильнейшее почти за 100 лет землетрясение — магнитудой 7,7. Затем последовало больше ста афтершоков. По последним данным, число погибших превысило 29 тысяч. Разборы завалов в стране продолжаются, с этим помогают и российские спасатели.

Обложка ©

ТАСС / EPA / JOAO RELVAS

Андрей Григорьев
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