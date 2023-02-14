В МИДе заявили о высоком спросе Европы на российские энергоносители

В Европе спрос на российские энергоносители остаётся высоким. ЕС даже не планирует полностью вытеснять Россию со своих рынков. Об этом заявил директор 4-го европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон. Так он прокомментировал отказ Болгарии покупать российский газ за рубли.

"Внятного экономического обоснования для подобных действий мы не видим: увеличиваются затраты, появляются риски недобора нужных объёмов. Болгарских потребителей, в свою очередь, убеждают в том, что реальный рост цены на газ компенсируется мифическим "укреплением энергетической безопасности" Болгарии", — заявил в беседе с РИА "Новости" Пилипсон.

По его словам, тот алгоритм, который в апреле предложила Россия, прозрачен, прост и надёжен, им пользуются многие европейские компании. Дипломат считает, что болгарское правительство, возможно, хотело подать кому-то сигнал, что "российский" газ в страну больше не поступает, чего нельзя сказать о "турецком". Пилипсон на это заметил, что за "смену этикетки" нужно платить дополнительно, причём за счёт своих же налогоплательщиков.