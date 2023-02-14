Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 06:18

В США назвали смертельную ошибку, связанную с Украиной

American Thinker: Одержимость Вашингтона Украиной ставит под угрозу США и их союзников

Одержимость США Киевом ставит под угрозу не только всю Америку, но и её союзников. Об этом заявил обозреватель Эл Биненфелд в статье для The American Thinker (АT).

"Кто в здравом уме сделал бы Украину центральным элементом внешней политики Америки? Этот конфликт перерастает во вполне реальную угрозу ядерной войны", — говорится в статье.

По мнению журналиста, американский президент Джо Байден и "военные ястребы" совершают ошибку, которая может стоить множества жизней. Отправляя оружие Киеву, власти истощают американские запасы и рискуют лишить страну способности защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности.

"Является ли Украина сейчас более ценным союзником, чем страны с экономикой первого мира и настоящими демократиями, которые готовы платить сами за себя и бороться за свою свободу? Благодаря администрации Байдена... ресурсы Соединённых Штатов теперь ограниченные, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей", — добавил обозреватель.

Захарова назвала давление Вашингтона на Киев "войной до последнего украинца"

Захарова назвала давление Вашингтона на Киев "войной до последнего украинца"

Между тем США продолжают оказывать поддержку Украине. Так, на следующей неделе Вашингтон может объявить о новом пакете военной помощи Киеву. Кроме того, американские власти планируют выделить десять миллиардов долларов на поддержку бюджета страны.

Обложка ©

Freepik

Николь Вербер
  • Новости
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров