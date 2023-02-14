В США назвали смертельную ошибку, связанную с Украиной

Одержимость США Киевом ставит под угрозу не только всю Америку, но и её союзников. Об этом заявил обозреватель Эл Биненфелд в статье для The American Thinker (АT).

"Кто в здравом уме сделал бы Украину центральным элементом внешней политики Америки? Этот конфликт перерастает во вполне реальную угрозу ядерной войны", — говорится в статье.

По мнению журналиста, американский президент Джо Байден и "военные ястребы" совершают ошибку, которая может стоить множества жизней. Отправляя оружие Киеву, власти истощают американские запасы и рискуют лишить страну способности защищаться от реальных угроз для собственной национальной безопасности.

"Является ли Украина сейчас более ценным союзником, чем страны с экономикой первого мира и настоящими демократиями, которые готовы платить сами за себя и бороться за свою свободу? Благодаря администрации Байдена... ресурсы Соединённых Штатов теперь ограниченные, и нам приходится очень тщательно выбирать друзей", — добавил обозреватель.