В МИД РФ рассказали о поставках второго полка C-400 Турции
Дипломат Пилипсон: Москва не видит нерешаемых задач в передаче Турции второго полка С-400
В вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400 нет никаких препятствий и нерешаемых задач. Об этом заявил директор 4-го европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.
"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", — приводит его слова РИА "Новости".
Дипломат подчеркнул, что при освещении этой темы необходима "информационная гигиена, чтобы не допустить ущерба национальным интересам". Вместе с тем он напомнил о санкциях и ограничительных мерах, которые западные страны продолжают вводить против России. Однако, по его словам, это делается совсем не для защиты демократии и прав человека, а для "устранения конкурента на объёмном рынке вооружений".
Кстати, ранее Лайф рассказывал, сможет ли Турция продать США "военные тайны" российских комплексов С-400. Как заметил полковник в отставке, американцы обязательно захотят запросить у турок доступ к вооружению для своих специалистов, если ещё этого не сделали. К слову, Анкара может попробовать продать Вашингтону секреты комплексов, однако из этого всё равно ничего не получится.
ИТАР-ТАСС / Антон Белицкий