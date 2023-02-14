В МИД РФ рассказали о поставках второго полка C-400 Турции

В вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400 нет никаких препятствий и нерешаемых задач. Об этом заявил директор 4-го европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", — приводит его слова РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что при освещении этой темы необходима "информационная гигиена, чтобы не допустить ущерба национальным интересам". Вместе с тем он напомнил о санкциях и ограничительных мерах, которые западные страны продолжают вводить против России. Однако, по его словам, это делается совсем не для защиты демократии и прав человека, а для "устранения конкурента на объёмном рынке вооружений".