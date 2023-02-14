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14 февраля, 06:52

В МИД РФ рассказали о поставках второго полка C-400 Турции

Дипломат Пилипсон: Москва не видит нерешаемых задач в передаче Турции второго полка С-400

В вопросе поставки Турции второго полка зенитной ракетной системы С-400 нет никаких препятствий и нерешаемых задач. Об этом заявил директор 4-го европейского департамента МИД России Юрий Пилипсон.

"Нерешаемых задач на пути реализации этого проекта не видим", — приводит его слова РИА "Новости".

Дипломат подчеркнул, что при освещении этой темы необходима "информационная гигиена, чтобы не допустить ущерба национальным интересам". Вместе с тем он напомнил о санкциях и ограничительных мерах, которые западные страны продолжают вводить против России. Однако, по его словам, это делается совсем не для защиты демократии и прав человека, а для "устранения конкурента на объёмном рынке вооружений".

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, сможет ли Турция продать США "военные тайны" российских комплексов С-400. Как заметил полковник в отставке, американцы обязательно захотят запросить у турок доступ к вооружению для своих специалистов, если ещё этого не сделали. К слову, Анкара может попробовать продать Вашингтону секреты комплексов, однако из этого всё равно ничего не получится.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Антон Белицкий

Николь Вербер
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