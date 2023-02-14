МИД РФ призвал Кишинёв не поддаваться на провокации извне

Россия просит Молдавию руководствоваться государственной мудростью и не поддаваться на внешние провокации, ведь дружественные отношения с РФ могут принести стране много плюсов. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя негативные высказывания молдавских властей в адрес Москвы.

"Призываем молдавские власти проявить, наконец, государственную мудрость, не поддаваться на провокации извне и руководствоваться в своих действиях интересами граждан собственной страны, пониманием тех больших плюсов, которые могут принести Молдавии стабильные дружественные отношения с Россией", — сказано в заявлении.

Захарова подчеркнула, что Москва выступает решительно против любых "инсинуаций о якобы стремлении России "расшатать" ситуацию в Республике Молдова".