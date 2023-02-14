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14 февраля, 08:04

Radio Tapok выпустил песню о подвиге защитников Петропавловска-Камчатского в 1854 году

Музыкант Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok, выпустил песню в память о защитниках Петропавловска-Камчатского, отразивших атаку англо-французских войск в 1854 году.

Radio Tapok выпустил песню о подвиге защитников Петропавловска-Камчатского в 1854 году. Видео © YouTube / Radio Tapok

"Средь холодных вод принял бой далёкий порт. Враг разгромлен и ввергнут в хаос! Это Петропавловск!" — говорится в тексте песни.

Композиция посвящена одному из доблестных событий периода Крымской войны (1853–1856 годов). Силы противника в несколько раз превосходили российские. Британия и Франция надеялись на лёгкую победу и как итог — на тотальное господство в Тихом океане. Однако их планам не суждено было сбыться.

Автор использовал для создания клипа фрагменты из фильма Валдиса Пельша об истории знаменательного сражения и обороны Петропавловска-Камчатского. На "Ютубе" ролик уже собрал почти три миллиона просмотров, а пользователи предлагают наградить Абрамова за обращение к российской истории в песне.

"Считаю, что Олегу должны выдать государственную награду за вклад в культуру и развитие патриотизма в стране! И уверен, что со мной согласятся многие! Спасибо за твоё творчество, дорогой!" написал один из комментаторов.

"Я живу на Камчатке. Огромное Вам спасибо, что помните подвиг народа нашего маленького полуострова", благодарят жители региона.

"На Камчатке эта битва самое важное военно-историческое событие, в сердце каждого петропавловца эта песня отозвалась", — подчеркнул другой пользователь.

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А ранее дети Донбасса исполнили песню "Аллея ангелов" в память о сверстниках, погибших за восемь лет от рук украинских военных. Музыку написал композитор Олег Шаумаров, слова — Владимир Ильичёв. Идею предложил журналист телеканала "360" Михаил Ракитский.

Обложка ©

YouTube / Radio Tapok

Татьяна Миссуми
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