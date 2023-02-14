Музыкант Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok, выпустил песню в память о защитниках Петропавловска-Камчатского, отразивших атаку англо-французских войск в 1854 году.

Radio Tapok выпустил песню о подвиге защитников Петропавловска-Камчатского в 1854 году. Видео © YouTube / Radio Tapok

"Средь холодных вод принял бой далёкий порт. Враг разгромлен и ввергнут в хаос! Это Петропавловск!" — говорится в тексте песни.

Композиция посвящена одному из доблестных событий периода Крымской войны (1853–1856 годов). Силы противника в несколько раз превосходили российские. Британия и Франция надеялись на лёгкую победу и как итог — на тотальное господство в Тихом океане. Однако их планам не суждено было сбыться.

Автор использовал для создания клипа фрагменты из фильма Валдиса Пельша об истории знаменательного сражения и обороны Петропавловска-Камчатского. На "Ютубе" ролик уже собрал почти три миллиона просмотров, а пользователи предлагают наградить Абрамова за обращение к российской истории в песне.

"Считаю, что Олегу должны выдать государственную награду за вклад в культуру и развитие патриотизма в стране! И уверен, что со мной согласятся многие! Спасибо за твоё творчество, дорогой!" — написал один из комментаторов.

"Я живу на Камчатке. Огромное Вам спасибо, что помните подвиг народа нашего маленького полуострова", — благодарят жители региона.

"На Камчатке эта битва — самое важное военно-историческое событие, в сердце каждого петропавловца эта песня отозвалась", — подчеркнул другой пользователь.