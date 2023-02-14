Radio Tapok выпустил песню о подвиге защитников Петропавловска-Камчатского в 1854 году
Музыкант Олег Абрамов, известный под псевдонимом Radio Tapok, выпустил песню в память о защитниках Петропавловска-Камчатского, отразивших атаку англо-французских войск в 1854 году.
Radio Tapok выпустил песню о подвиге защитников Петропавловска-Камчатского в 1854 году. Видео © YouTube / Radio Tapok
"Средь холодных вод принял бой далёкий порт. Враг разгромлен и ввергнут в хаос! Это Петропавловск!" — говорится в тексте песни.
Композиция посвящена одному из доблестных событий периода Крымской войны (1853–1856 годов). Силы противника в несколько раз превосходили российские. Британия и Франция надеялись на лёгкую победу и как итог — на тотальное господство в Тихом океане. Однако их планам не суждено было сбыться.
Автор использовал для создания клипа фрагменты из фильма Валдиса Пельша об истории знаменательного сражения и обороны Петропавловска-Камчатского. На "Ютубе" ролик уже собрал почти три миллиона просмотров, а пользователи предлагают наградить Абрамова за обращение к российской истории в песне.
"Считаю, что Олегу должны выдать государственную награду за вклад в культуру и развитие патриотизма в стране! И уверен, что со мной согласятся многие! Спасибо за твоё творчество, дорогой!" — написал один из комментаторов.
"Я живу на Камчатке. Огромное Вам спасибо, что помните подвиг народа нашего маленького полуострова", — благодарят жители региона.
"На Камчатке эта битва — самое важное военно-историческое событие, в сердце каждого петропавловца эта песня отозвалась", — подчеркнул другой пользователь.
А ранее дети Донбасса исполнили песню "Аллея ангелов" в память о сверстниках, погибших за восемь лет от рук украинских военных. Музыку написал композитор Олег Шаумаров, слова — Владимир Ильичёв. Идею предложил журналист телеканала "360" Михаил Ракитский.
YouTube / Radio Tapok