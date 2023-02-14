Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию в РФ
Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию. В этом случае VK по российскому законодательству станет международной публичной компанией и сможет продолжить деятельность в качестве юрлица в РФ.
"VK Company Limited объявляет о том, что 13 февраля 2023 г. совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований", — говорится в заявлении компании.
В пресс-службе уточнили, что VK пошла на этот шаг, так как подавляющее большинство активов компании базируется и приносит выручку в России.
А ранее компания VK открыла бесплатный доступ к образовательной программе по креативным специальностям. Речь идёт о пяти направлениях: музыка, дизайн, медиаискусство, создание клипов и разработка сценариев для скетчей. Каждый трек включает в себя лекции, мастер-классы и интенсивы.
ТАСС / Артем Геодакян