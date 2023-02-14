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14 февраля, 07:46

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию в РФ

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию. В этом случае VK по российскому законодательству станет международной публичной компанией и сможет продолжить деятельность в качестве юрлица в РФ.

"VK Company Limited объявляет о том, что 13 февраля 2023 г. совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований", — говорится в заявлении компании.

В пресс-службе уточнили, что VK пошла на этот шаг, так как подавляющее большинство активов компании базируется и приносит выручку в России.

Раздел "Подкасты" появился в сервисе "VK Музыка"

Раздел "Подкасты" появился в сервисе "VK Музыка"

А ранее компания VK открыла бесплатный доступ к образовательной программе по креативным специальностям. Речь идёт о пяти направлениях: музыка, дизайн, медиаискусство, создание клипов и разработка сценариев для скетчей. Каждый трек включает в себя лекции, мастер-классы и интенсивы.

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ТАСС / Артем Геодакян

Александра Вишнякова
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