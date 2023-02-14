Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию в РФ

Совет директоров VK одобрил потенциальную перерегистрацию с Британских Виргинских островов в Россию. В этом случае VK по российскому законодательству станет международной публичной компанией и сможет продолжить деятельность в качестве юрлица в РФ.

"VK Company Limited объявляет о том, что 13 февраля 2023 г. совет директоров VK одобрил возможность редомициляции компании с Британских Виргинских островов в Российскую Федерацию при условии соблюдения применимых законодательных и регуляторных требований", — говорится в заявлении компании.

В пресс-службе уточнили, что VK пошла на этот шаг, так как подавляющее большинство активов компании базируется и приносит выручку в России.