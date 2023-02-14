Начальник штаба ОДКБ ответил на вопрос об участии в спецоперации на Украине

Необходимости в участии стран ОДКБ в спецоперации на Украине на данном этапе нет, считает глава Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров. Офицер также отметил, что ему лично неизвестно о каких-либо планах привлечь силы ОДКБ к СВО.

"Мне об этом неизвестно. Если это касается моего личного мнения, то такой необходимости на данном этапе просто нет", — сказал Сидоров на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.