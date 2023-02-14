Начальник штаба ОДКБ ответил на вопрос об участии в спецоперации на Украине
Глава штаба ОДКБ Сидоров: У стран организации нет необходимости участвовать в СВО на Украине
Необходимости в участии стран ОДКБ в спецоперации на Украине на данном этапе нет, считает глава Объединённого штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров. Офицер также отметил, что ему лично неизвестно о каких-либо планах привлечь силы ОДКБ к СВО.
"Мне об этом неизвестно. Если это касается моего личного мнения, то такой необходимости на данном этапе просто нет", — сказал Сидоров на пресс-конференции в ответ на соответствующий вопрос.
Как отметил на встрече с генсеком ОДКБ президент Белоруссии Александр Лукашенко, странам – участницам Организации Договора о коллективной безопасности в любом случае необходимо сплотиться.
Shutterstock