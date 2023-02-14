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14 февраля, 10:00

Российские рестораторы попросили разрешения на тестовую онлайн-продажу алкоголя

В ФРиО призвали разрешить экспериментальную онлайн-продажу алкоголя по QR-кодам

Федерация рестораторов и отельеров России (ФРиО) в обращении к спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко попросила снять запрет на дистанционную торговлю спиртным в рамках эксперимента.

Сейчас в правительстве находится законопроект о тестовой онлайн-продаже российского вина, который, предположительно, вступит в силу в Москве и области с ноября 2023 года.

"Федерация рестораторов и отельеров России считает, что на фоне обсуждения данного вопроса необходимо уделить особое внимание общественному питанию, поскольку скорейшее принятие данного законопроекта окажет значительную поддержку ресторанной сфере", — говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА "Новости".

Авторы обращения отметили, что снятие запрета станет стимулом для малого и среднего бизнеса в текущих условиях, позволит сохранить рабочие места, а также "существенно расширить и увеличить каналы продажи, в том числе российского вина в сегменте ресторанного бизнеса".

Возможность доставки алкоголя вместе с едой также исключит из оборота нелегальную продукцию и позволит проверять возраст покупателя за счёт цифровых решений (система ЕСИА), считают в ФРиО.

Минздрав выступил против онлайн-продажи алкоголя

Минздрав выступил против онлайн-продажи алкоголя

Напомним, что Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила запустить интернет-торговлю алкоголем по QR-кодам. Продажу алкоголя в Сети предлагают легализовать с ограничениями: ввести двухфакторную идентификацию покупателей.

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Агентство городских новостей "Москва" / Денис Воронин

Ирина Фальке
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