Кириенко уверен в способности России решить все поставленные президентом задачи в ходе СВО
Все задачи, поставленные главой государства и Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным в рамках спецоперации на Украине, будут выполнены. Об этом заявил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко на марафоне "Муниципальный диалог", организованном Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
"Конечно, мы решим все задачи на поле боя, все поставленные президентом задачи будут реализованы, но в рамках экономического беспрецедентного давления нам надо не просто выстоять, нам надо не просто переждать, нам надо использовать это время для масштабного развития", — подчеркнул Кириенко.
Ранее в Китае заявили, что Россия достигла всех поставленных стратегических целей специальной военной операции на Украине. Политолог Сян заметил: Армия РФ смогла сформировать "стабильную линию фронта к востоку от Днепра", что позволяет ей точечно наносить удары. Этого нельзя сказать об украинских военнослужащих, которые абсолютно не способны держать оборону, ведь они полностью зависят от помощи США и НАТО.
ТАСС / Эрик Романенко