Песков оставил без ответа вопрос о привлечении крупного бизнеса к обеспечению нужд СВО

В Кремле не стали говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Российской армии или корректировать производство с учётом специальной военной операции. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что данная тема может быть затронута в общении президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).