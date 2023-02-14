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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 09:57

Песков оставил без ответа вопрос о привлечении крупного бизнеса к обеспечению нужд СВО

В Кремле не стали говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Российской армии или корректировать производство с учётом специальной военной операции. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что данная тема может быть затронута в общении президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Встреча, о которой идёт речь, должна состояться в следующем месяце.

"Если на встрече будут задаваться такие вопросы, соответственно, тема будет обсуждаться", — заявил представитель Кремля.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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