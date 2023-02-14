Песков оставил без ответа вопрос о привлечении крупного бизнеса к обеспечению нужд СВО
В Кремле не стали говорить о том, планируется ли подключать крупный бизнес к обеспечению нужд Российской армии или корректировать производство с учётом специальной военной операции. Тем не менее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил, что данная тема может быть затронута в общении президента Владимира Путина с членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Встреча, о которой идёт речь, должна состояться в следующем месяце.
"Если на встрече будут задаваться такие вопросы, соответственно, тема будет обсуждаться", — заявил представитель Кремля.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия сама научилась производить то, что ещё вчера не могла. Такими словами он отметил уровень компетенции отечественных промышленных предприятий, который позволяет заместить иностранную продукцию.
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