В Госдуме согласились с версией Трампа-младшего о причине появления "НЛО" над США

Депутат Госдумы Александр Толмачёв согласился с версией сына экс-президента Дональда Трампа – младшего о том, что США с помощью видео с "НЛО" пытаются отвлечь внимание от расследования о взрывах на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

"Трамп-младший решил пооткровенничать. Он пишет в запрещённом у нас "Инстаграме"*, что истории с НЛО над США и Канадой, активно гуляющие по СМИ и Интернету, — это просто способ отвлечь внимание людей от "акта войны против России" (диверсии на "Северных потоках". — Прим. Лайфа). Тот редкий момент, когда я согласен с американским политиком", — сказал он в беседе с Лайфом.

Депутат отметил, что в недружественных странах прекрасно умеют отвлекать внимание. При этом он добавил, что этим откровенным "наездом" на действующую власть сын 45-го американского президента определённо обозначает свои собственные серьёзные политические амбиции.

Напомним, сын экс-президента США Дональд Трамп – младший высказался по поводу сообщений об НЛО. Он написал об этом пост в соцсетях и подкрепил его мемом. На картинке изображены большой розовый надувной слон с подписью "США подорвали "Северный поток" и женщина, отвернувшаяся к полке с продуктами, подписанной как "НЛО".