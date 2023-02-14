Кириенко предложил учредить в России премию для поддержки лучших муниципальных проектов

В России следует учредить премию для поддержки лучших муниципальных проектов и кадров, заявил в ходе марафона "Муниципальный диалог" первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко. Он подчеркнул важность распространения таких управленческих практик со всей страны.

"Очень важная вещь — престиж работы на государственной службе. Очень важно, чтобы лучшие практики, которые создаются сегодня в муниципалитетах по всей нашей стране, быстро становились достоянием всей страны, чтобы они могли максимально быстро передаваться друг другу", — сказал он на марафоне, организованном Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

По словам Кириенко, особое внимание роли муниципальной службы уделяет и президент России Владимир Путин. Именно в разговоре с ним и появилось название для премии — "Служение".

"Потому что, конечно, госслужба — от слова "служение", но муниципальная служба — в первую очередь", — заключил Кириенко.