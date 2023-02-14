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14 февраля, 10:34

Кириенко призвал выстроить систему подготовки кадров муниципального уровня

Подготовку кадров муниципального уровня необходимо выстроить по аналогии с системой подготовки резерва для регионального и федерального уровней. Такое мнение озвучил во вторник первый замруководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко на марафоне "Муниципальный диалог" Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления.

"Так же, как у нас сейчас выстроена система подготовки резерва для регионального и федерального уровней, как выстроена целая школа подготовки руководителей регионального уровня, такая же работа должна быть развёрнута и по подготовке кадров на муниципальный уровень", — сказал он.

Кириенко добавил, что центр образования "Машук", мастерская управления "Сенеж" и РАНХиГС представляют для этого все необходимые возможности.

Стартовавший в Москве марафон "Муниципальный диалог" объединит представителей 89 субъектов, более 19 тысяч муниципальных образований России. К его трансляции подключилось около 100 тысяч человек.

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Ранее первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко сообщал, что на проекты НКО в новых регионах России выделят почти 500 миллионов рублей президентских грантов.

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ТАСС / Елена Афонина

Николь Вербер
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