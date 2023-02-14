Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 10:38

Минздрав посоветовал россиянам любить себя, чтобы реже болеть

Минздрав России в День святого Валентина напомнил о любви к себе как отличном способе оставаться здоровым. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Всё взаимосвязано: как мы относимся к своему организму — таков и его ответ. Рецепт прост: чтобы реже болеть, нужно в первую очередь бережно относиться к себе — любить себя", — отмечается в тексте.

В министерстве подчеркнули, что если человек не бережёт себя и на ногах переносит болезнь, то самочувствие ухудшается ещё больше. Поэтому при первых симптомах и общем недомогании следует остаться дома. Также любовь к себе заключается в регулярных занятиях спортом, профилактических осмотрах в больнице, здоровом питании, отказе от вредных привычек. И, конечно, общаться следует только с людьми, которые приносят вам позитивные эмоции, добавили в ведомстве.

Тренер рассказал, от каких видов спорта лучше отказаться после 40 лет

Тренер рассказал, от каких видов спорта лучше отказаться после 40 лет

Ранее Лайф писал, что перфекционизм может разрушить жизнь. Синдром отличника — это желание достичь высоких целей, заслужить похвалу окружающих и быть лучшим во всём, но в результате человек может остаться ни с чем.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минздрав
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров