Минздрав посоветовал россиянам любить себя, чтобы реже болеть
Минздрав России в День святого Валентина напомнил о любви к себе как отличном способе оставаться здоровым. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Всё взаимосвязано: как мы относимся к своему организму — таков и его ответ. Рецепт прост: чтобы реже болеть, нужно в первую очередь бережно относиться к себе — любить себя", — отмечается в тексте.
В министерстве подчеркнули, что если человек не бережёт себя и на ногах переносит болезнь, то самочувствие ухудшается ещё больше. Поэтому при первых симптомах и общем недомогании следует остаться дома. Также любовь к себе заключается в регулярных занятиях спортом, профилактических осмотрах в больнице, здоровом питании, отказе от вредных привычек. И, конечно, общаться следует только с людьми, которые приносят вам позитивные эмоции, добавили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что перфекционизм может разрушить жизнь. Синдром отличника — это желание достичь высоких целей, заслужить похвалу окружающих и быть лучшим во всём, но в результате человек может остаться ни с чем.
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