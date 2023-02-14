Минздрав посоветовал россиянам любить себя, чтобы реже болеть

Минздрав России в День святого Валентина напомнил о любви к себе как отличном способе оставаться здоровым. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Всё взаимосвязано: как мы относимся к своему организму — таков и его ответ. Рецепт прост: чтобы реже болеть, нужно в первую очередь бережно относиться к себе — любить себя", — отмечается в тексте.

В министерстве подчеркнули, что если человек не бережёт себя и на ногах переносит болезнь, то самочувствие ухудшается ещё больше. Поэтому при первых симптомах и общем недомогании следует остаться дома. Также любовь к себе заключается в регулярных занятиях спортом, профилактических осмотрах в больнице, здоровом питании, отказе от вредных привычек. И, конечно, общаться следует только с людьми, которые приносят вам позитивные эмоции, добавили в ведомстве.