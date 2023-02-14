Косметолог разгадала загадку "жабр" на шее Камалы Харрис

Недавнее публичное выступление 58-летнего вице-президента США Камалы Харрис вызвало горячее обсуждение в соцсетях, но не из-за его содержания, а из-за внешнего вида женщины-политика. Внимание интернет-пользователей было приковано к её шее: из-за возрастных изменений или следов неудачной пластики Харрис напоминала амфибию и даже стала объектом шуток про жабры и унизительных фотожаб.

Шея Камалы Харрис как будто покрылась жабрами. Видео из запрещённой в России социальной сети Instagram.

Лайф тем временем решил поинтересоваться у специалиста: как сохранить красоту шеи до зрелого возраста, чтобы и в 58 лет можно было не скрывать её волосами и шарфом. Наша собеседница, дерматокосметолог Татьяна Малышева, согласилась с тем, что задача не из лёгких. Даже при подтянутом лице и с удачным макияжем шея всегда выдаёт возраст своей обладательницы.

"В случае с Камалой Харрис мы видим очень странную картину: её шея с левой стороны опухла, кожа дряблая, как будто её собственный возраст не соответствует возрасту шеи. Такой птоз тканей просто так не происходит, мои коллеги и я в полном замешательстве", — признаётся врач.

Малышева выдвинула версию, что вице-президенту США были неудачно поставлены лифтингующие нити, которые контурируют с обеих сторон в подчелюстной зоне. А до этого, возможно, ей была некорректно проведена ботулинотерапия. Другими словами, сразу несколько неудачных вмешательств дали столь плачевный результат.

"Я ещё знакомому, тоже доктору, отправила. Он говорит, что ей будто бы кадык оперировали — поэтому там всё так провисает. То есть у разных специалистов могут быть разные мнения. Но если это хирургическая ошибка, конечно, там уже только пластический хирург устранит", — заключила собеседница Лайфа.