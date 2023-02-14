Пушилин: Российские военные ведут бои в районе Парасковиевки под Артёмовском

Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки недалеко от Артёмовска. Взятие этого населённого пункта позволит отрезать группировку ВСУ от снабжения. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"После освобождения Красной Горы там сейчас происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населённый пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения (ВСУ в районе Артёмовска. — Прим. Лайфа)", — отметил он в эфире Первого канала.

Он добавил, что противник вряд ли будет сдавать позиции в Артёмовске без боя.

Также Пушилин рассказал, что ожесточённые бои развернулись в юго-восточной части Угледара и западной части Марьинки, однако у российских сил есть определённые успехи.