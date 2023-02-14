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14 февраля, 11:40

Москвичей призвали не запускать воздушные шары 14 февраля

РЭО призвал москвичей отказаться от участия в запуске шаров в честь 14 февраля

Генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев призвал россиян бойкотировать акции 14 февраля, где предполагается массовый запуск воздушных шаров. Он объяснил, что полимеры в составе шаров будут разлагаться от четырёх до ста лет.

"Всё это время микропластик будет загрязнять окружающую среду: почву, воду, воздух. Именно поэтому РЭО неоднократно призывал отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных и других мероприятиях. Подобные акции, когда ради одной минуты удовольствия организаторы игнорируют вред, беспечны и недопустимы", — приводит его слова телеканал "360".

Однако загрязнение — не единственная проблема. По словам Буцаева, яркие шары привлекают внимание животных и нередко оказываются "их едой", что в дальнейшем приводит к блокировке пищевода и гибели животного.

Ранее один из крупнейших торговых центров Москвы анонсировал акцию, приуроченную ко Дню святого Валентина. Организаторы подготовили сброс 40 тысяч воздушных шаров, в которых будут спрятаны подарки. Специалисты посчитали, что при минимальном весе шара в два грамма масса отходов от запущенных шариков составит около 80 кг.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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