Москвичей призвали не запускать воздушные шары 14 февраля

Генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев призвал россиян бойкотировать акции 14 февраля, где предполагается массовый запуск воздушных шаров. Он объяснил, что полимеры в составе шаров будут разлагаться от четырёх до ста лет.

"Всё это время микропластик будет загрязнять окружающую среду: почву, воду, воздух. Именно поэтому РЭО неоднократно призывал отказаться от запуска воздушных шаров на выпускных и других мероприятиях. Подобные акции, когда ради одной минуты удовольствия организаторы игнорируют вред, беспечны и недопустимы", — приводит его слова телеканал "360".

Однако загрязнение — не единственная проблема. По словам Буцаева, яркие шары привлекают внимание животных и нередко оказываются "их едой", что в дальнейшем приводит к блокировке пищевода и гибели животного.

Ранее один из крупнейших торговых центров Москвы анонсировал акцию, приуроченную ко Дню святого Валентина. Организаторы подготовили сброс 40 тысяч воздушных шаров, в которых будут спрятаны подарки. Специалисты посчитали, что при минимальном весе шара в два грамма масса отходов от запущенных шариков составит около 80 кг.