Женщину чуть не убила злокачественная опухоль, пока врачи списывали её главный симптом на возраст

Британский врач несколько лет не мог поставить женщине корректный диагноз, доведя её до смертельно опасного состояния. Как пишет The Sun, изначально 53-летняя Мэри Шэннон обратилась к терапевту с жалобами на хроническую усталость, а также боль в рёбрах, костях и суставах. Её заверили, что симптомы характерны для людей среднего возраста, а болезненные ощущения в грудине списали на синдром раздражённого кишечника.

Однако со временем Мэри становилось лишь хуже и за следующие два года она посещала своего врача шесть раз, в каждый из которых ей диагностировали костохондрит — воспаление хрящей, соединяющих рёбра. По словам её сына Райана, она всегда вела здоровый образ жизни, занималась йогой и правильно питалась, однако в один момент его мать "стала буквально раздуваться от скапливающейся в организме жидкости".

Позже они переехали в Ирландию из-за желания Мэри жить у моря. Однако через две недели она потеряла сознание и была госпитализирована. Уже там врачи сообщили, что почки пациентки работают только на 5%. Ей диагностировали острую почечную недостаточность и миелому — злокачественную опухоль из плазматических клеток.

Мэри перенесла операцию по пересадке стволовых клеток и пошла на поправку. Тем не менее каждый день она вынуждена принимать препараты для укрепления костей.