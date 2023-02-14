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14 февраля, 12:34

Женщину чуть не убила злокачественная опухоль, пока врачи списывали её главный симптом на возраст

The Sun: Жительнице Британии с постоянной усталостью поставили смертельный диагноз

<p>Мэри Шэннон и её сын Райан. Обложка © <a href="https://www.thesun.co.uk/health/21320669/aching-joints-blamed-on-age-myeloma-cancer/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Sun</a></p>

Мэри Шэннон и её сын Райан. Обложка © The Sun

Британский врач несколько лет не мог поставить женщине корректный диагноз, доведя её до смертельно опасного состояния. Как пишет The Sun, изначально 53-летняя Мэри Шэннон обратилась к терапевту с жалобами на хроническую усталость, а также боль в рёбрах, костях и суставах. Её заверили, что симптомы характерны для людей среднего возраста, а болезненные ощущения в грудине списали на синдром раздражённого кишечника.

Однако со временем Мэри становилось лишь хуже и за следующие два года она посещала своего врача шесть раз, в каждый из которых ей диагностировали костохондрит — воспаление хрящей, соединяющих рёбра. По словам её сына Райана, она всегда вела здоровый образ жизни, занималась йогой и правильно питалась, однако в один момент его мать "стала буквально раздуваться от скапливающейся в организме жидкости".

Позже они переехали в Ирландию из-за желания Мэри жить у моря. Однако через две недели она потеряла сознание и была госпитализирована. Уже там врачи сообщили, что почки пациентки работают только на 5%. Ей диагностировали острую почечную недостаточность и миелому — злокачественную опухоль из плазматических клеток.

Мэри перенесла операцию по пересадке стволовых клеток и пошла на поправку. Тем не менее каждый день она вынуждена принимать препараты для укрепления костей.

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Лайф рассказывал, как женщина два года игнорировала зелёный синяк на руке, полученный из-за травмы. Уже после обращения к врачам выяснилось, что у неё под кожей образовалась фиброгистиоцитарная липома — доброкачественная опухоль.

Матвей Константинов
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