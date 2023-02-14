Камеры засняли попытки пьяного россиянина сорвать триколор со здания суда и унизительное фиаско

Подвыпивший житель Астраханской области попытался сорвать со здания суда российский флаг. Борьба с триколором попала на скрытые камеры, и, судя по кадрам, ни одна из попыток не увенчалась успехом. Объяснить полицейским причины нападения на флаг россиянин не смог.

Мужчина попытался сорвать триколор со здания суда в Астраханской области. Видео © LIFE

По нашим данным, 27-летний Владислав Макаров пришёл к зданию суда в Нариманове в районе четырёх утра. Пытаясь устоять на ногах, гражданин потянулся к флагу, но с первой попытки не достал до него. Когда уцепиться за триколор на флагштоке всё же удалось, пьяный мужчина повис на нём, как на школьном канате. После фиаско разочарованный злоумышленник удалился.

Подозреваемого удалось найти по камерам. Мужчина во всём признался, но объяснить, почему он так старался сорвать флаг, не смог. Хулигана отпустили под обязательство о явке, за надругательство над госсимволом ему грозит до года колонии.