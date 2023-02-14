Госдума одобрила законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах России

Госдума во II и III чтении приняла проекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно первой инициативе, с 1 марта 2023 года в новых регионах предлагается выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российским законодательством. А второй документ регулирует вопросы, связанные с интеграцией социальных прав жителей новых территорий в систему соцзащиты РФ.