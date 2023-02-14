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14 февраля, 12:22

Госдума одобрила законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах России

Госдума во II и III чтении приняла законы о пенсиях и соцобеспечении в новых регионах РФ

Госдума во II и III чтении приняла проекты базовых законов об особенностях пенсионного и социального обеспечения жителей новых регионов России: ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.

Согласно первой инициативе, с 1 марта 2023 года в новых регионах предлагается выплачивать пенсии и дополнительное социальное обеспечение в соответствии с российским законодательством. А второй документ регулирует вопросы, связанные с интеграцией социальных прав жителей новых территорий в систему соцзащиты РФ.

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Ранее законопроект о пенсионном обеспечении в новых регионах РФ был одобрен Комитетом Госдумы. Как уже писал Лайф, жители присоединённых к России субъектов могут обратиться с заявлением о перерасчёте пенсии. При этом стаж и среднемесячная зарплата за периоды работы будут подтверждаться документами, выдаваемыми начальством или соответствующими государственными (муниципальными) органами.

Обложка ©

LIFE / Эмин Калантаров

Николь Вербер
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