В Соцфонде рассказали, на сколько выросли пенсии

В России за прошлый год на 500 тысяч снизилось число работающих пенсионеров, следует из данных Социального фонда. На данный момент в стране проживает 7,9 миллиона таких граждан (в 2021 году было 8,4 миллиона).

Количество неработающих пенсионеров практически не изменилось — 33,8 миллиона против 33,9 миллиона человек. Таким образом, число получателей пенсии сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек за счёт уменьшения количества работающих пенсионеров. Что касается средней пенсии, то она находится на уровне в 19 322 рубля, для неработающих — 20 239 рублей, а для работающих — 15 398 рублей.