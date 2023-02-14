В Соцфонде рассказали, на сколько выросли пенсии
Соцфонд: Число пенсионеров в РФ снизилось до 41,8 млн, а пенсии выросли до 20,7 тысячи рублей
В России за прошлый год на 500 тысяч снизилось число работающих пенсионеров, следует из данных Социального фонда. На данный момент в стране проживает 7,9 миллиона таких граждан (в 2021 году было 8,4 миллиона).
Количество неработающих пенсионеров практически не изменилось — 33,8 миллиона против 33,9 миллиона человек. Таким образом, число получателей пенсии сократилось с 42,2 до 41,8 миллиона человек за счёт уменьшения количества работающих пенсионеров. Что касается средней пенсии, то она находится на уровне в 19 322 рубля, для неработающих — 20 239 рублей, а для работающих — 15 398 рублей.
Лайф писал, что в Общественной палате предложили отправлять многодетных отцов раньше на пенсию. Так, за каждого ребёнка срок выхода на неё будет сокращаться на год, но всего "скидка" не должна превышать пяти лет.
ТАСС / Валерий Матыцин