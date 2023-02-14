Тюменка заказала БАДы с "сюрпризом" и получила срок вместо идеальной фигуры

Жительница Тюмени Елена очень хотела похудеть и, когда наткнулась на казахстанский сайт по продаже "чудо-БАДов", решила действовать основательно. Она заказала внушительную партию таблеток, но, придя на почту, встретилась с правоохранителями, а после её ждут СИЗО и срок. Детали истории узнал телеграм-канал Mash.

По данным канала, 38-летняя Елена наткнулась в Интернете на один из сайтов по продаже жиросжигающих препаратов. Чтобы растянуть приём "на подольше", 38-летняя тюменка заказала капсул на 8 тысяч рублей. Окрылённая мыслями об идеальной фигуре, она мчалась на почту, но там её поджидали силовики, чтобы проводить в отделение.

Там женщине рассказали, что она затарилась запрещённым в России анорексигенным средством "Сибутрамин". Ошарашенная Елена объяснила, что ничего не знала об этом и запрещёнными препаратами промышлять не собиралась, ведь вся её "жизнь — это забота о ребёнке-инвалиде и семье в целом".

Несмотря на оправдания и доводы, Елену всё-таки задержали. В суде она раскаялась и получила три года условно с испытательным сроком в год. По её словам, она до сих пор не осознаёт произошедшее и не понимает, как такое могло с ней произойти.