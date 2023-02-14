Слуцкий призвал все политические силы России объединиться в "партию Победы"
Слуцкий с трибуны в Госдуме призвал политические силы объединиться во имя общей победы
Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий призвал парламентские и не парламентские оппозиционные партии страны присоединиться к инициативе либерал-демократов "Плечом к плечу". Он указал, что именно сегодня решается судьба России, её победы и всего Русского мира. Именно поэтому политическим силам необходимо "приглушить свою оппозиционность" и поддержать государство, президента и победу.
Призыв Леонида Слуцкого присоединиться к инициативе ЛДПР "Плечом к плечу". Видео © Госдума
"Сейчас время не разбрасывать, а собирать камни. Сейчас время не наклеивать друг на друга ярлыки, копить какие-то противоречия. Сейчас каждая разделительная линия, проведённая на российском политическом пространстве, это, по сути дела, — вода на мельницу тех, кто противостоит нашей победе", — сказал он.
Слуцкий заметил, что на фронте сейчас сражаются плечом к плечу и члены ЛДПР, и "Единой России", и КПРФ, и "Справедливой России — за правду", и "Новых людей". Он убеждён, что, пока не завершена спецоперация, "может быть только одна для всех нас партия — партия Победы. Как на фронте, так и в тылу".
Ранее Леонид Слуцкий заявил, что Киев и его западные кураторы должны ответить на разжигание конфликта на Украине. По его словам, подписание Минских соглашений ознаменовало обман и упущение возможностей.
ТАСС / Антон Новодережкин