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Опубликовано 14 февраля 2023, 16:00

Слуцкий призвал все политические силы России объединиться в "партию Победы"

Слуцкий с трибуны в Госдуме призвал политические силы объединиться во имя общей победы

Руководитель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий призвал парламентские и не парламентские оппозиционные партии страны присоединиться к инициативе либерал-демократов "Плечом к плечу". Он указал, что именно сегодня решается судьба России, её победы и всего Русского мира. Именно поэтому политическим силам необходимо "приглушить свою оппозиционность" и поддержать государство, президента и победу.

Призыв Леонида Слуцкого присоединиться к инициативе ЛДПР "Плечом к плечу". Видео © Госдума

"Сейчас время не разбрасывать, а собирать камни. Сейчас время не наклеивать друг на друга ярлыки, копить какие-то противоречия. Сейчас каждая разделительная линия, проведённая на российском политическом пространстве, это, по сути дела, — вода на мельницу тех, кто противостоит нашей победе", сказал он.

Слуцкий заметил, что на фронте сейчас сражаются плечом к плечу и члены ЛДПР, и "Единой России", и КПРФ, и "Справедливой России — за правду", и "Новых людей". Он убеждён, что, пока не завершена спецоперация, "может быть только одна для всех нас партия — партия Победы. Как на фронте, так и в тылу".

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Ранее Леонид Слуцкий заявил, что Киев и его западные кураторы должны ответить на разжигание конфликта на Украине. По его словам, подписание Минских соглашений ознаменовало обман и упущение возможностей.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Матвей Константинов
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