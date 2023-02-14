Молдавия без объяснения причин закрыла своё воздушное пространство
Air Moldova сообщила, что Молдавия временно закрыла воздушное пространство
Молдавия на время закрыла воздушное пространство. Об этом сообщила в соцсети авиакомпания Air Moldova, не назвав причины и предполагаемые сроки действия решения властей.
"На данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждём возобновления рейсов", — уточняется в сообщении.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменить действующий конституционный строй, в связи с чем она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.
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