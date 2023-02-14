Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 12:48
27470

Молдавия без объяснения причин закрыла своё воздушное пространство

Air Moldova сообщила, что Молдавия временно закрыла воздушное пространство

Молдавия на время закрыла воздушное пространство. Об этом сообщила в соцсети авиакомпания Air Moldova, не назвав причины и предполагаемые сроки действия решения властей.

"На данный момент воздушное пространство Республики Молдова закрыто, ждём возобновления рейсов", уточняется в сообщении.

Экс-премьер Молдавии обвинил Украину в попытке втянуть его страну в конфликт

Экс-премьер Молдавии обвинил Украину в попытке втянуть его страну в конфликт

Ранее президент Молдавии Майя Санду заявила, что в стране готовились попытки изменить действующий конституционный строй, в связи с чем она призвала парламент ужесточить законодательство в сфере безопасности.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Молдавия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров