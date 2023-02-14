Вассерман объяснил, почему россияне стали дольше жить

Сфера здравоохранения в РФ за последние годы сильно шагнула вперёд, по большей части на продолжительности жизни россиян сказались успехи в медицине. Об этом заявил в беседе с РИА ФАН депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

"Большая часть успехов <...> связана с медициной, которая входит в спектр обязанностей [вице-премьера РФ Татьяны] Голиковой, так что ей, безусловно, есть чем похвастать. За последние годы качество здравоохранения у нас действительно улучшилось", — сказал он.

Однако Вассерман обратил внимание на то, что это случилось "после весьма ощутимого провала, связанного с так называемой оптимизацией, в ходе которой было нарублено немало дров". По его словам, положительная статистика связана как раз с тем, что "допущенные перегибы постепенно устраняются".