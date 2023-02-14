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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 13:29
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В Херсонской области уничтожили более 60 гранат из тайников ВСУ

В Херсонской области полицейские обезвредили более 60 гранат, которые были найдены в тайниках Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"После тщательного исследования опасных находок эксперты-криминалисты передали арсенал взрывотехнику ОСН "Гром". Одним контролируемым взрывом обезврежено свыше 60 гранат и столько же взрывателей, 20 снарядов подствольного гранатомёта, четыре мины, три ручных гранатомёта и снаряды к ним, более 15 килограммов оружейного и артиллеристского пороха, тротиловые шашки, самодельные взрывные устройства, а также другие боеприпасы", — говорится в тексте релиза.

Сейчас правоохранители продолжают мероприятия, в ходе которых будет пресекаться незаконный оборот оружия в регионе.

Тайник с тысячами боеприпасов нашли в зоопарке в Херсонской области
Тайник с тысячами боеприпасов нашли в зоопарке в Херсонской области

Ранее Лайф рассказывал, что в Запорожской области полицейские обнаружили в лесополосе схрон с вооружением, в том числе с гранатомётом и противотанковыми минами.

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мвд.рф

Артур Белкин
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