В Херсонской области уничтожили более 60 гранат из тайников ВСУ

В Херсонской области полицейские обезвредили более 60 гранат, которые были найдены в тайниках Вооружённых сил Украины. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"После тщательного исследования опасных находок эксперты-криминалисты передали арсенал взрывотехнику ОСН "Гром". Одним контролируемым взрывом обезврежено свыше 60 гранат и столько же взрывателей, 20 снарядов подствольного гранатомёта, четыре мины, три ручных гранатомёта и снаряды к ним, более 15 килограммов оружейного и артиллеристского пороха, тротиловые шашки, самодельные взрывные устройства, а также другие боеприпасы", — говорится в тексте релиза.

Сейчас правоохранители продолжают мероприятия, в ходе которых будет пресекаться незаконный оборот оружия в регионе.