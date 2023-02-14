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14 февраля, 14:17

Немецкий балетмейстер измазал лицо журналистки фекалиями своей таксы Густава из-за рецензии

Немецкий балетмейстер Гёке измазал лицо своего критика фекалиями и попал под следствие

<p>Марко Гёке. Обложка © <a href="https://www.israelculture.info/marko-gyoke-erik-gote-i-nizhinskij/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Israelculture.info</a> / Regina Brocke</p>

Марко Гёке. Обложка © Israelculture.info / Regina Brocke

Директор ведущей немецкой балетной труппы Марко Гёке устроил скандал и попал под следствие, измазав фекалиями лицо своего критика. Как пишет The Guardian, всё произошло в антракте его постановки "В голландских горах".

Причиной нападения стала рецензия Вибке Хюстер — балетного критика Frankfurter Allgemeine Zeitung. Она описала свои ощущения от постановки как чередование "безумия и смерти от скуки". В ответ на это Гёке взял пакет с фекалиями своей собаки и измазал ими лицо обидчицы. Как сообщали немецкие СМИ, они могли быть "произведены" его таксой Густавом всего за несколько минут до инцидента.

Сотрудник пресс-службы театра помог Хюстер вымыть лицо, после чего она обратилась в полицию. На данный момент балетмейстер отстранён от работы и находится под следствием.

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Матвей Константинов
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