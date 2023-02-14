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14 февраля, 13:27

Воздушное пространство Молдавии вновь открыто

Воздушное пространство Молдавии вновь открыто. Как проинформировало Управление гражданской авиации страны, его закрывали "из соображений безопасности". Более подробных объяснений ведомство не озвучило.

"Межведомственной комиссией по управлению воздушным пространством 14 февраля в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в 11:24 [12:24 мск] было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова. В 14:47 [15:47 мск] воздушное пространство было вновь открыто", — сказано в сообщении.

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Ранее Лайф писал, что Молдавия на время закрыла воздушное пространство, не назвав причины и предполагаемые сроки действия ограничений.

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unsplash

Оксана Попова
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