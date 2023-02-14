Воздушное пространство Молдавии вновь открыто. Как проинформировало Управление гражданской авиации страны, его закрывали "из соображений безопасности". Более подробных объяснений ведомство не озвучило.

"Межведомственной комиссией по управлению воздушным пространством 14 февраля в целях обеспечения безопасности полётов гражданской авиации в 11:24 [12:24 мск] было выпущено уведомление о временном закрытии воздушного пространства Республики Молдова. В 14:47 [15:47 мск] воздушное пространство было вновь открыто", — сказано в сообщении.