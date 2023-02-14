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14 февраля, 13:33

Путин: Защита российского бизнеса от необоснованного преследования особенно важна

Президент России Владимир Путин во время ежегодного совещания судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции заявил, что в нынешних условиях особенно важна защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

"Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально", — подчеркнул глава государства.

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Ранее российский лидер заявил, что права российских военных и их семей непременно должны быть защищены всей силой закона. Президент напомнил, что за последнее время в РФ было принято немало законов, направленных на социальную поддержку военных, мобилизованных граждан и членов их семей.

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kremlin.ru

Артур Белкин
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