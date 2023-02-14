Путин: Защита российского бизнеса от необоснованного преследования особенно важна

Президент России Владимир Путин во время ежегодного совещания судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции заявил, что в нынешних условиях особенно важна защита бизнеса от необоснованного уголовного преследования.

"Судебная власть через правоприменительную практику всегда влияла на формирование в нашей стране благоприятного делового, инвестиционного климата. Сегодня в условиях санкционной агрессии, по-другому не скажешь, против России это особенно актуально", — подчеркнул глава государства.