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14 февраля, 13:25

Путин: Права военнослужащих и их семей должны быть защищены всей силой закона

Права российских военных и их семей непременно должны быть защищены всей силой закона. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с судьями во вторник. На встрече присутствуют представители арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Российский лидер в ходе выступления напомнил, что в последнее время в стране был принят целый ряд законодательных решений, направленных на социальную поддержку военных, мобилизованных граждан и членов их семей. Речь идёт в том числе о дополнительных основаниях для приостановки судопроизводства, если гражданин участвует в боевых действиях или выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения.

Такие вопросы, по словам Путина, суды должны рассматривать максимально тщательно.

"Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", — подытожил президент.

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Ранее Лайф писал, что Владимиру Путину понравилась идея создания музеев, посвящённых специальной военной операции и её героям. Речь об этом зашла в ходе встречи главы государства с представителями патриотических и молодёжных организаций в 80-ю годовщину окончания Сталинградской битвы. Кроме того, Путин согласился с необходимостью чаще привлекать участников военной операции к работе с молодёжью, чтобы новое поколение россиян имело возможность получить подлинную информацию об этих событиях.

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Александр Юнашев
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