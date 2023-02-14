Путин объяснил отказ России исполнять решения ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как они стали политизированными и предвзятыми.

"Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер", — сказал глава государства на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Путин подчеркнул, что такая политизированность сформировалась давно, но в последнее время стала абсолютно неприемлемой. Президент напомнил, что в марте прошлого года Россия по понятным причинам вышла из состава Совета Европы, а в сентябре — из-под юрисдикции ЕСПЧ.

"А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы", — заключил Путин.