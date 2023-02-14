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14 февраля, 13:40

Путин объяснил отказ России исполнять решения ЕСПЧ

Путин заявил, что Россия не исполняет решения ЕСПЧ из-за их политизированности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как они стали политизированными и предвзятыми.

"Отдельные вердикты этого суда стали носить откровенно политизированный характер", — сказал глава государства на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Путин подчеркнул, что такая политизированность сформировалась давно, но в последнее время стала абсолютно неприемлемой. Президент напомнил, что в марте прошлого года Россия по понятным причинам вышла из состава Совета Европы, а в сентябре — из-под юрисдикции ЕСПЧ.

"А предвзятость, пристрастность, чем бы они ни оправдывались, для судебной власти в любом случае абсолютно неприемлемы", — заключил Путин.

Путин: Права военнослужащих и их семей должны быть защищены всей силой закона

Путин: Права военнослужащих и их семей должны быть защищены всей силой закона

Также Путин заявил, что эффективная защита прав и свобод граждан в судах — это залог развития России как правового, демократического государства.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Татьяна Миссуми
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