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14 февраля, 13:45

Путин призвал отправлять бизнесменов под домашний арест или залог вместо СИЗО

Путин призвал избирать бизнесменам меры пресечения, не связанные с заключением под стражу

Президент России Владимир Путин заявил, что избрание бизнесменам мер пресечения, которые не будут связаны с их заключением в СИЗО, будет способствовать гуманизации правосудия.

"Встаёт вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест", — отметил глава государства на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

Путин назвал эффективную защиту прав граждан залогом демократического развития России

Путин назвал эффективную защиту прав граждан залогом демократического развития России

Ранее Владимир Путин призвал защищать российский бизнес от необоснованного уголовного преследования. По мнению главы государства, это особенно важно в нынешних условиях, связанных с введением санкций.

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ТАСС / Михаил Метцель / POOL

Артур Белкин
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