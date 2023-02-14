Путин призвал отправлять бизнесменов под домашний арест или залог вместо СИЗО

Президент России Владимир Путин заявил, что избрание бизнесменам мер пресечения, которые не будут связаны с их заключением в СИЗО, будет способствовать гуманизации правосудия.

"Встаёт вопрос о законодательных гарантиях защиты предпринимателей от необоснованного уголовного преследования, включая запрет на продление срока содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в преступлениях в экономической сфере, а также избрание для них мер пресечения, не связанных с изоляцией от общества, например, внесение залога или домашний арест", — отметил глава государства на ежегодном совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.