Путин уверен в способности российских судов защитить права граждан после выхода из ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин считает, что российские суды способны надёжно защищать права граждан, хотя были опасения о негативных последствиях выхода России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Развернулась дискуссия, вопрос был поставлен прямо — не повлечёт ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в стране. Я не буду скрывать — и я тоже об этом думал, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае", — отметил Путин на совещании судей.

По его убеждению, российская судебная система имеет все необходимые инструменты в рамках национального законодательства для защиты прав граждан.