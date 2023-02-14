Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 13:56

Путин уверен в способности российских судов защитить права граждан после выхода из ЕСПЧ

Президент РФ Владимир Путин считает, что российские суды способны надёжно защищать права граждан, хотя были опасения о негативных последствиях выхода России из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

"Развернулась дискуссия, вопрос был поставлен прямо — не повлечёт ли выход из ЕСПЧ снижение уровня защиты прав и свобод граждан в стране. Я не буду скрывать — и я тоже об этом думал, потому что мы должны обеспечить интересы граждан, обеспечить в любом случае", — отметил Путин на совещании судей.

По его убеждению, российская судебная система имеет все необходимые инструменты в рамках национального законодательства для защиты прав граждан.

Путин: Защита российского бизнеса от необоснованного преследования особенно важна

Путин: Защита российского бизнеса от необоснованного преследования особенно важна

Также президент РФ Владимир Путин объяснил, что Россия больше не исполняет решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), так как они стали политизированными и предвзятыми. А это абсолютно неприемлемо для нашей страны, подчеркнул он.

Обложка ©

kremlin.ru

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров