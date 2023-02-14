Западным СМИ запретили разоблачать ложь Киева об утечке радиации на Чернобыльской АЭС

Западные СМИ получили предписание о необходимости игнорировать любые опровержения со стороны МАГАТЭ и Пентагона заявлений главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о сбое в системе работы Чернобыльской АЭС. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны РФ.

"В ходе продвижения лживой информации западным СМИ предписано "игнорировать под любыми предлогами" факт официального опровержения представителями МАГАТЭ и Пентагона 9 марта 2022 года заявления министра иностранных дел Украины Д. Кулебы о якобы "сбое в системе охлаждения Чернобыльской АЭС" и "утечке радиации", — подчёркивают в ведомстве.