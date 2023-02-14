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14 февраля, 14:09

Путин призвал суды держать на особом контроле соблюдение избирательных прав россиян

Избирательные права россиян должны соблюдаться неукоснительно и быть на особом контроле судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.

"Конечно, избирательные права граждан должны быть на особом контроле, совершенно очевидно", — отметил глава государства.

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Также президент РФ Владимир Путин заявил, что российские суды способны надёжно защищать права граждан после выхода страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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