Путин призвал суды держать на особом контроле соблюдение избирательных прав россиян
Избирательные права россиян должны соблюдаться неукоснительно и быть на особом контроле судов. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.
"Конечно, избирательные права граждан должны быть на особом контроле, совершенно очевидно", — отметил глава государства.
Также президент РФ Владимир Путин заявил, что российские суды способны надёжно защищать права граждан после выхода страны из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
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