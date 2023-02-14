Собянин рассказал, как будет работать парковка в Москве с 23 по 25 февраля
В Москве парковка станет бесплатной на период с 23 по 25 февраля, в том числе это касается улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.
"26 февраля городские парковки заработают по обычному графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни", — добавил градоначальник.
Ранее генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев призвал россиян бойкотировать акции 14 февраля, где предполагается массовый запуск воздушных шаров. Он объяснил, что полимеры в составе шаров будут разлагаться от четырёх до ста лет.
ТАСС / Марина Лысцева