Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 14:39

Собянин рассказал, как будет работать парковка в Москве с 23 по 25 февраля

В Москве парковка станет бесплатной на период с 23 по 25 февраля, в том числе это касается улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

"26 февраля городские парковки заработают по обычному графику воскресенья: бесплатно везде, кроме улиц с тарифами 380 и 450 рублей в час. Парковки со шлагбаумом будут работать платно все дни", — добавил градоначальник.

Собянин: Платформа электромобилей на заводе "Москвич" будет готова в течение двух лет

Собянин: Платформа электромобилей на заводе "Москвич" будет готова в течение двух лет

Ранее генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев призвал россиян бойкотировать акции 14 февраля, где предполагается массовый запуск воздушных шаров. Он объяснил, что полимеры в составе шаров будут разлагаться от четырёх до ста лет.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Сергей Собянин
  • Общество
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров