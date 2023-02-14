Российские туристы уже сутки не могут улететь из Дубая из-за поломки двух самолётов

Российские пассажиры рейса Дубай – Москва авиакомпании "Победа" уже сутки не могут вылететь из аэропорта из-за неисправности сразу двух самолётов. Рейс DP992 должен был вылететь вечером в понедельник, пишет РБК со ссылкой на источники.

"Рейс DP992 авиакомпании "Победа", следующий по маршруту Дубай – Москва, задержан по причине неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт", — сообщили сначала в пресс-службе лоукостера.

После пересадки туристов на резервный самолёт авиакомпания сообщила о неисправности второго борта. Пассажирам уже предоставили горячее питание, прохладительные напитки и размещение в гостинице, уточнили в компании.