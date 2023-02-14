Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
14 февраля, 15:10

Российские туристы уже сутки не могут улететь из Дубая из-за поломки двух самолётов

Российские пассажиры рейса Дубай – Москва авиакомпании "Победа" уже сутки не могут вылететь из аэропорта из-за неисправности сразу двух самолётов. Рейс DP992 должен был вылететь вечером в понедельник, пишет РБК со ссылкой на источники.

"Рейс DP992 авиакомпании "Победа", следующий по маршруту Дубай – Москва, задержан по причине неисправности воздушного судна. Для клиентов был предоставлен резервный борт", — сообщили сначала в пресс-службе лоукостера.

После пересадки туристов на резервный самолёт авиакомпания сообщила о неисправности второго борта. Пассажирам уже предоставили горячее питание, прохладительные напитки и размещение в гостинице, уточнили в компании.

В Росавиации заявили, что московские аэропорты на фоне непогоды работают в штатном режиме

В Росавиации заявили, что московские аэропорты на фоне непогоды работают в штатном режиме

Ранее Лайф писал, что более 300 туристов из России застряли в аэропорту Нью-Дели из-за лопнувшего шасси. По словам одной россиянки, пассажиры также попали в затруднительную финансовую ситуацию, поскольку доллары и евро уже поменяли на рубли.

Обложка ©

ТАСС / DPA / paul mayall

Ирина Фальке
  • Новости
  • дубай
  • Авиаперелеты
  • Происшествия
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров