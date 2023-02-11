Российские туристы застряли в Индии из-за лопнувшего колеса

В аэропорту Нью-Дели (Индия) застряли более 300 российских туристов. По словам россиян, около 15 часов они остаются без воды — её не дают, по банковским картам невозможно провести операции, а сотрудников "Аэрофлота" внезапно стало невозможно найти. Рейс SU233 должен был вылететь в Москву в 5:50 утра, но, как только он начал движение по взлётно-посадочной полосе, лопнуло шасси.

Как пишет телеграм-канал Mash, после инцидента с лопнувшим колесом людей держали четыре часа в салоне самолёта. После этого их перевели в здание аэропорта, где они пробыли ещё два часа. Затем появился менеджер и успокоил напуганных и растерянных людей, что якобы всё в порядке и их сейчас отвезут в отель, а в 00:30 они уже смогут вылететь на родину. Туристы вернулись в терминал, но столкнулись с безызвестностью: сотрудников "Аэрофлота" не было, информация о статусе рейса отсутствовала. По словам одной россиянки, пассажиры попали в затруднительную финансовую ситуацию. У них нет возможности купить воду или еду, поскольку доллары и евро уже поменяли на рубли, а отечественные карты там не работают.