В Росавиации заявили, что московские аэропорты на фоне непогоды работают в штатном режиме
Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом говорится в телеграм-канале Росавиации.
"Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в столице. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолётов и очистку воздушных судов от снега.
Ранее в Гидрометцентре заявили об обильном снегопаде и метели в Москве в выходные. В столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Городские службы перевели в повышенный режим готовности.
ТАСС / Гавриил Григоров