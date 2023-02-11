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11 февраля, 18:49

В Росавиации заявили, что московские аэропорты на фоне непогоды работают в штатном режиме

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом говорится в телеграм-канале Росавиации.

"Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в столице. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что незначительные задержки рейсов связаны с увеличением времени на антиобледенительную обработку самолётов и очистку воздушных судов от снега.

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Ранее в Гидрометцентре заявили об обильном снегопаде и метели в Москве в выходные. В столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Городские службы перевели в повышенный режим готовности.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Никита Осипов
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