В Росавиации заявили, что московские аэропорты на фоне непогоды работают в штатном режиме

Московские аэропорты работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом говорится в телеграм-канале Росавиации.

"Аэропорты московского авиаузла работают в штатном режиме, несмотря на сложные погодные условия в столице. Отмены рейсов по метеоусловиям нет, обслуживание воздушных судов и пассажиров проходит в плановом порядке", — сказано в сообщении.