"Резкий скачок": Москвичей предупредили о "барической пиле"

В эти выходные жителей Москвы ожидает "барическая пила", то есть будут ощущаться резкие скачки атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидаются очень резкие перемены атмосферного давления. То есть, если сейчас 740 [миллиметров ртутного столба], в ночь — понижение до 735. <...> Ну и в последующем, до вечера завтра, резкий скачок вверх на целых 17 миллиметров, до 752", — отметил он в эфире радиостанции "Вести".

По словам синоптика, это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В городе прогнозируется штормовой ветер с порывами до 19 м/с. Непогода в столице сохранится до утра 12 февраля, в итоге выпадет до девяти миллиметров осадков — 20% от месячной нормы.