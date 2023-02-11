"Резкий скачок": Москвичей предупредили о "барической пиле"
Синоптик Тишковец предупредил москвичей о "барической пиле" в выходные
В эти выходные жителей Москвы ожидает "барическая пила", то есть будут ощущаться резкие скачки атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Ожидаются очень резкие перемены атмосферного давления. То есть, если сейчас 740 [миллиметров ртутного столба], в ночь — понижение до 735. <...> Ну и в последующем, до вечера завтра, резкий скачок вверх на целых 17 миллиметров, до 752", — отметил он в эфире радиостанции "Вести".
По словам синоптика, это может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. В городе прогнозируется штормовой ветер с порывами до 19 м/с. Непогода в столице сохранится до утра 12 февраля, в итоге выпадет до девяти миллиметров осадков — 20% от месячной нормы.
Температура воздуха ночью в Москве будет от минус двух до минус четырёх градусов, в Подмосковье — от минус одного до минус шести. В ночь на 13 февраля прогнозируется резкое понижение температуры в столице, до минус десяти. Днём немного потеплеет, но в течение недели снова будет похолодание.
Ранее в Гидрометцентре заявили об обильном снегопаде и метели в Москве в выходные. В столице объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Городские службы перевели в повышенный режим готовности.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев