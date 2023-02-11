Посольство РФ сообщило, что новых случаев запрета на въезд беременным в Аргентину нет

Миграционная служба Аргентины не выносила новых запретов на въезд в отношении россиянок после ситуации с шестью беременными, которых задержали в аэропорту Буэнос-Айреса. Как сообщили в пресс-службе Посольства России, вечером 11 февраля в Аргентину не впустили только одного соотечественника, прилетевшего с семьёй накануне. Отказ во въезде связан с проблемами в его паспорте.