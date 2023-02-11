Посольство РФ сообщило, что новых случаев запрета на въезд беременным в Аргентину нет
Миграционная служба Аргентины не выносила новых запретов на въезд в отношении россиянок после ситуации с шестью беременными, которых задержали в аэропорту Буэнос-Айреса. Как сообщили в пресс-службе Посольства России, вечером 11 февраля в Аргентину не впустили только одного соотечественника, прилетевшего с семьёй накануне. Отказ во въезде связан с проблемами в его паспорте.
"Всех остальных пассажиров, в том числе беременных, а также членов семьи этого гражданина, в страну впустили", — приводит ТАСС сообщение диппредставительства.
В посольстве подчеркнули, что с 7 по 9 февраля наблюдалось "явное ужесточение паспортно-миграционного контроля" в аэропорту Буэнос-Айреса в отношении прибывающих россиян. В частности, гражданам РФ устраивали тщательные проверки, длившиеся до пяти часов и более.
Как уже писал Лайф, застрявшим в аэропорту шестерым беременным россиянкам всё-таки разрешили въехать в Аргентину. Стоит отметить, что одна женщина прилетела в страну 7 февраля. Тем временем власти страны начинают останавливать действие вида на жительство россиян, получивших его и не живущих в стране.
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